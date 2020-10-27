خطف أميركي «مبشر بالمسيحية» جنوب النيجر

كنبسة في العاصمة نيامي بالنيجر. (أرشيفية: الإنترنت)

خُطف مبشر أميركي في جنوب النيجر في مسالاتا (400 كلم من العاصمة نيامي، وفق ما أفاد محافظ منطقة بيرني نكوني إبراهيم أبا ليلي وكالة «فرانس برس» الثلاثاء.

وقال المحافظ إن المبشر الذي يعيش هناك «منذ سنوات عدة»، «خُطف من حديقة في محيط مسالاتا»، وهي قرية مجاورة لبيرني نكوني، من دون إعطاء تفاصيل حول ظروف عملية الخطف.

يذكر أنه في سنة 2015 تعرّض عدد من الكنائس في العاصمة نيامي للحرق والسلب، إضافة إلى بعض المدارس ودور الأيتام والبيوت المسيحية عبر البلاد.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار احتجاجات المتظاهرين المسلمين على صور رسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الجريدة الفرنسية الساخرة «شارلي ايبدو» وأدت إلى تدمير 72 كنيسة وقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.