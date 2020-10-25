فرنسا تستدعي سفيرها عقب هجوم جديد لأردوغان على ماكرون

الرئيسان التركي رجب طيب hردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك في الاليزيه بباريس، 5 يناير 2018, (أ ف ب)

أعلنت فرنسا السبت أنها استدعت سفيرها في أنقرة عقب تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شكك فيه بـ«الصحة العقلية» لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمر الذي أكدت باريس أنّه «غير مقبول».

وتتواجه باريس وأنقرة في عدد من الملفات، بدءاً من التوتر السائد في شرق المتوسط والنزاع في ليبيا وأيضاً في سورية، وصولاً إلى اندلاع الاشتباكات أخيراً في ناغورني قره باغ.

بيد أنّ أنقرة أعربت عن غضبها تجاه حملة هجوم على الإسلام يقودها ماكرون، فضلا عن نشر رسوم كاريكاتورية تسخر من نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال أردوغان في خطاب متلفز ألقاه في مدينة قيصري (وسط)، «ما الذي يمكن للمرء قوله بشأن رئيس دولة يعامل الملايين من أتباع ديانات مختلفة بهذه الطريقة؟ قبل أي شيء: افحص صحتك العقلية».

وأضاف «ما هي مشكلة المسمى ماكرون مع الإسلام والمسلمين؟»، متابعا «يحتاج ماكرون فحصا عقليا»، متوقعاً في الوقت نفسه ألا يحقق الرئيس الفرنسي نتائج جيدة في الانتخابات الرئاسية عام 2022.

لا تعازي

وفي خطوة مفاجئة، أعلن مسؤول في الرئاسة الفرنسية أنّ باريس استدعت سفيرها لدى أنقرة للتشاور، موضحاً أنّه سيلتقي ماكرون للتباحث بشأن الوضع في أعقاب تصريحات أردوغان.

وقال المسؤول إنّ «تصريحات الرئيس أردوغان غير مقبولة.. تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجاً للتعامل.. نطلب من أردوغان أن يغيّر مسار سياسته لأنّها خطيرة على كل الأصعدة.. لن ندخل في سجالات عقيمة ولا نقبل الشتائم».

كما أشار المسؤول في الاليزيه الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى «غياب رسائل التعزية والمساندة من الرئيس التركي عقب اغتيال صامويل باتي»، المدرّس الذي قتل بقطع الرأس قبل أسبوع من شاب شيشاني مسلم يبلغ 18 عاماً قرب مدرسته في الضاحية الباريسية بعد نشر المعلم رسوما كاريكاتيرية ساخرة من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

ووصف ماكرون الإسلام هذا الشهر بأنه ديانة تعيش «أزمة» حول العالم، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدّم مشروع قانون في ديسمبر، لتشديد قانون صدر عام 1905 يفصل رسميا بين الكنيسة والدولة في فرنسا.

كما أعلن تشديد الرقابة على المدارس وتعزيز الرقابة على التمويل الخارجي للمساجد.

وتوجه الرئيس التركي إلى نظيره الفرنسي قائلاً «لماذا تحاول الانشغال بأردوغان مرارا وتكرارا، الانشغال بي لن يكسبك شيئا»، وفق ما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التركي قوله إن فرنسا «ستشهد انتخابات بعد نحو عام، وسنرى مصير ماكرون حينها، وأعتقد أن نهايته ليست بعيدة، لأنه لم ينفع فرنسا بشيء، فكيف له أن ينفع نفسه».

تقف خلف الكوارث

والسبت، اتهم أردوغان فرنسا التي ترأس مع روسيا والولايات المتحدة مجموعة مينسك، بأنها «تقف خلف الكوارث والاحتلال في أذربيجان».

وتوجه إلى باريس بالقول «أنت جزء من ثلاثي مينسك. ماذا فعلت حتى الآن؟ هل أنقذت الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال؟ لا. فقط ترسلين الأسلحة إلى الأرمن»، مضيفا «هل تظنين أنك ستستعيدين السلام بالأسلحة التي ترسلينها إلى الأرمن. لا يمكنك ذلك لأنك لست نزيهة».

غير أنّ الاليزيه أوضح مجدداً عبر المسؤول الذي تحدّث إلى «فرانس برس»، أنّ لدى أردوغان شهرين لتغيير الموقف بما يضع حداً لـ«المغامرات الخطيرة» في شرق المتوسط و«السلوك غير المسؤول» لأنقرة في ناغورني قره باغ، قائلا «يجب إقرار إجراءات في نهاية هذا العام».