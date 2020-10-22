ستولتنبرغ: الناتو سيقيم مركز فضاء بألمانيا لمواجهة تهديدات الصين وروسيا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ. (أرشيفية: الإنترنت).



ذكر أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ أن الحلف سيقيم مركز فضاء جديداً في ألمانيا لمواجهة تهديدات الصين وروسيا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية «DBA».

وقال ستولتنبرغ إنه سيجري إقامة مركز الفضاء في منطقة «رامشتاين»، وهي قاعدة جوية للناتو وأميركا في جنوب غربي ألمانيا، بالقرب من الحدود الفرنسية.

وأضاف: «بعض الدول، بما فيها روسيا والصين تطور أنظمة يمكن أن تحجب الرؤية أو تعطل أو تسقط الأقمار الصناعية»، مشيرًا إلى أن «الفضاء مهم لقدرتنا على الملاحة والاتصال واكتشاف إطلاق صواريخ. وتعد الاتصالات عبر الأقمار الصناعية السريعة والفعالة والآمنة مهمة لقواتنا».

ولفت ستولتنبرغ إلى أنه من أجل هذا الهدف، سيتخذ وزراء دفاع الناتو قراراً خلال اجتماع يعقد اليوم الخميس لإقامة المركز الجديد.

وأكد أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو» إلى أن «هدفنا ليس عسكرة الفضاء، لكن زيادة وعي الناتو بالتحديات في الفضاء وقدرتنا على التعامل معها»، ومن المتوقع أن يناقش وزراء الدفاع أيضاً مهام التدريب في أفغانستان ووباء كورونا المستجد.