40 مليون إصابة بفيروس «كورونا» حول العالم وأكثر من مليون حالة وفاة

سكان يخضعون لاختبار الكشف عن «كورونا» في مدينة رويلي الصينية. 15 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في أنحاء العالم 40 مليون حالة، اليوم الإثنين، فيما تجاوز عدد الوفيات مليونًا و100 ألف حالة.



وبلغ إجمالي عدد الإصابات، منذ بدء انتشار الفيروس مع نهاية العام الماضي إلى الآن، 40 مليونًا و234 حالة، توفي منها مليون و113 ألفًا و896 حالة، وفقًا لمصادر رسمية، نقلت عنها «يورو نيوز».



وسجل أكثر من نصف عدد الإصابات في البلدان الثلاثة الأشد تضررًا، وهي الولايات المتحدة مع 8 ملايين و154 ألفًا و935 إصابة، ثم الهند بـ7.55 مليون إصابة، ثم البرازيل بـ5.23 مليون إصابة.