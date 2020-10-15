كبير خبراء الصحة في أميركا: لقاح كورونا قد يكون متاحًا «على نطاق واسع» بحلول أبريل 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 01:19 صباحا
ترامب يصغي لتصريحات الطبيب أنتوني فاوتشي في البيت الأبيض، 10 أبريل 2020 (فرانس برس)

قال كبير خبراء الصحة في أميركا، الدكتور أنتوني فاوتشي، إن لقاح فيروس كورونا قد يكون متاحًا على نطاق واسع بحلول أبريل 2021.

وأضاف فاوتشي، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»، الأربعاء، أن الباحثين يجب أن يعرفوا بحلول «نوفمبر أو ديسمبر» ما إذا كانت بعض تجارب اللقاحات لها مرشح آمن، وأنه حتى في حالة تحديد مرشح آمن، فمن المحتمل أن تكون الكميات الأولية بضعة ملايين جرعة فقط.

وفي رده على التأكيد الذي أدلى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتوقع 100 مليون جرعة بحلول نهاية العام، قال فاوتشي إن العدد 100 مليون لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم تحديد كل لقاح مرشح قيد التجارب حاليًا على أنه آمن وفعال.

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وأضاف فاوتشي، أنه حتى في حالة تحديد كل لقاح تم اختباره على أنه آمن، فإن الجدول الزمني لإدارة اللقاح على نطاق واسع سيكون في نهاية الربع الأول من 2021.

وأشار فاوتشي إلى أن التوقف الأخير في تجربة لقاح شركة جونسون آند جونسون يجب أن يكون «مؤشرًا جيدًا» على أن تجارب اللقاح تعمل كما تهدف إلى حماية سلامة الناس، فيما تم إيقاف التجربة مؤقتًا هذا الأسبوع، بسبب رد فعل سلبي محتمل لدى أحد المتطوعين.

ودعا فاوتشي الناس إلى «محاولة إبقاء النوافذ مفتوحة ولا تخف من ارتداء قناع في منزلك إذا لم تكن متأكدًا من أن الأشخاص في المنزل» غير مصابين.

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