7 قتلى في أذربيجان نتيجة قصف للقوات الأرمينية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 11:22 صباحا
صورة من المواجهات المسلحة بين أذربيجان والانفصاليين الأرمينيين. (الإنترنت)

قُتل سبعة أشخاص في قصف استهدف مدينة غاندجا الأذربيجانية، وفق ما أعلنت وزارة خارجية أذربيجان، متهمةً القوات الأرمينية بشنّ الهجوم رغم الهدنة الإنسانية التي يُفترض أن تكون سارية في النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ.

وكتبت الوزارة على حسابها على موقع «تويتر»: «هجوم صاروخي جديد للقوات الأرمينية على منطقة سكنية في غاندجا، ثاني مدني أذربيجان، أوقع سبعة قتلى و33 جريحا». وأرفقت التغريدة بصور للدمار في المدينة، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

ونفت وزارة الدفاع في منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية قصف غاندجا. وقالت «إنها كذبة مطلقة.. نحترم اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني». واتّهمت الطرف الأذربيجاني بضرب ستيباناكرت وحدروت ومارتوني ومناطقة مأهولة أخرى.

واستهدفت ضربات ليلة أمس السبت ستيباناكرت عاصمة منطقة ناغورني قره باغ.

وقد دخلت حيّز التنفيذ ظهر أمس هدنة إنسانية يُفترض أن تتيح تبادل جثث جنود وسجناء، لكن المعسكرين يتبادلان التهم بعدم احترامها.

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