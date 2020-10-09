ألمانيا: الشرطة تعلن إخلاء مبنى في برلين احتله يساريون

أعلنت الشرطة الألمانية إخلاء مبنى احتله يساريون في العاصمة برلين، وذكرت الشرطة اليوم الجمعة أنه جرى إخراج 57 شخصا من المبنى، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت شرطة برلين في تغريدة على «تويتر»: الآن «خبير بناء يتفقد الغرف الفردية. بعد ذلك سنجهز التسليم إلى السلطات المعنية».

ووجدت الشرطة بأعداد كبيرة في الموقع، وقامت القوات بفتح المدخل المحصن بالعتلات والمناشير، وفي الوقت نفسه، اخترق رجال شرطة عبر سقالة وآلة قطع كهربائية النافذة في الطابق الأول للدخول إلى المبنى، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.