أكثر من ‏36 مليون إصابة بفيروس «كورونا المستجد» حول العالم

سكان يخضعون لاختبار الكشف عن «كورونا» في مدينة رويلي الصينية. 15 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

أعلنت جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية اليوم الجمعة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في أنحاء العالم بلغ 36 مليونا و524 ألفا و55 حالة، وفقًا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في العالم تجاوز 6.‏27 مليون، وبلغ عدد الوفيات مليونا و62 ألفا و31 حالة، وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وكولومبيا، والأرجنتين، وإسبانيا، وبيرو، والمكسيك، وفرنسا، وجنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة، وإيران، وتشيلي، والعراق.