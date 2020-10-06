موسكو تسجل قفزة حادة في الوفيات اليومية بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 10:31 مساء
سيارة إسعاف أمام مستشفى في بلدة كوموناركا بموسكو تستقبل مصابين بفيروس «كورونا». (روسيا اليوم)

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 41 وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في موسكو، ما يمثل ارتفاعا كبيرا لهذا المؤشر على أساس يومي.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس «كورونا» في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 41 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا تم تأكيد إصابتهم بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس «كورونا»، بحسب «روسيا اليوم».

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 5442 شخصا، بعد أن كانت 5401 في الإحصائية السابقة. وهذه الحصيلة هي الأكبر منذ 18 يونيو وتشير إلى ارتفاع ملموس ومستمر لمؤشر الوفيات جراء فيروس «كورونا» في موسكو، التي سجلت في إحصائية يوم 3 أكتوبر 29 حالة، وفي 4 أكتوبر 27، وفي 5 أكتوبر 31.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس «كورونا» في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 311559 إصابة مؤكدة، بينها 255100 حالة شفاء. وتشهد المدينة منذ أيام ارتفاعات جديدة لمؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الثلاثاء 4082 حالة، وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى مستوى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار المرض، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 11615 إصابة و188 وفاة.

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