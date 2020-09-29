فرنسا تسجل 8 آلاف إصابة و85 وفاة جديدة بـ«كورونا»

مواطنون فرنسيون يرتدون الكمامة أمام أحد المقاهي. (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 8051 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و85 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت بيانات الوزارة التي نشرتها اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بـ«كورونا» في البلاد وصل إلى 550 ألفا و690 حالة، وحصيلة الوفيات إلى 31893 حالة، بحسب «رويترز»

ونقل 6500 مصاب بفيروس «كورونا» إلى المستشفيات حتى يوم الثلاثاء، بمن فيهم 85 مصابا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبلغ عدد المصابين بحالة خطيرة 1204، مرتفعا بواقع 40 شخصا منذ يوم الإثنين.

وكانت فرنسا قد سجلت 4070 إصابة جديدة بـ«كورونا» و81 وفاة أمس. وكثفت الحكومة الفرنسية جهودها في الفترة الأخيرة لمنع انتشار الفيروس، وذلك بهدف تفادي إعادة فرض إجراءات الإغلاق الصارمة في البلاد، والتي تم رفعها منذ 11 مايو الماضي.