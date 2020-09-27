غوتيريس يدعو إلى «وقف فوري للمعارك» في ناغورني قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 09:07 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، (أرشيفية: الإنترنت)

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأحد، كلا من أذربيجان والانفصاليين المدعومين من أرمينيا في ناغورني قره باغ على «وقف المعارك فورا» في المنطقة المتنازع عليها، والتي تشهد مواجهات هي الأسوأ منذ 2016.

وأورد بيان للناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك أن غوتيريس «يدعو الطرفين بحزم إلى وقف المعارك فورا والبدء بنزع فتيل التوتر والعودة من دون تأخير إلى المفاوضات»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت أذربيجان، الأحد، الأحكام العرفية في البلاد إضافة إلى حظر التجول في باكو ومدن أخرى عدة بعد تصاعد العنف مجددا بين الانفصاليين في منطقة ناغورني قره باغ والقوات الأذرية.

وصرح الناطق باسم الرئاسة الأذرية، حكمت حاجييف، للصحفيين بأنّ «الأحكام العرفية ستسري اعتبارا من منتصف الليل إضافة إلى حظر للتجول من الساعة 21,00 حتى الساعة 6,00» في باكو ومدن أخرى والمناطق القريبة من خط الجبهة في قره باغ.

وقتل ما لا يقل عن 16 انفصاليا أرمينيا وأصيب أكثر من مئة الأحد في مواجهات مع الجيش الأذري في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، وفق ما أفادت السلطات الانفصالية. وقال وزير الدفاع في قره باغ التي تحظى بدعم يريفان «بحسب معلومات أولية، قتل 16 جنديا، وأصيب أكثر من مئة» في المواجهات.

 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حمدوك: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يتطلب توافقاً بين السودانيين
عربى
وليامز: لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة أمام منتدى الحوار الليبي
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 51): مقابلة مع محمد هيثم عيسى وكيل وزارة «صحة الوفاق»
فيديو
أول رجل شفي من الإيدز وصل المرحلة الأخيرة من السرطان
طب وصحة
كيف نجح مخرج مبتدئ في إقناع هوبكينز بفيلمه الجديد؟
ثقافة وفن
ولادة قيصرية ناجحة لأم مصابة بفيروس «كورونا» في بنغازي
ليبيا
وليامز توصي بعقوبات على من يحاول إفساد محادثات جنيف
ليبيا
الصحة التونسية و«تونسيار» تعلنان إجراءات خاصة للوافدين من ليبيا فور فتح الحدود
ليبيا
شرطة بيلاروسيا تعتقل العشرات مع استمرار الاحتجاجات ضد لوكاشينكو
دولى
حمدوك: نرفض ربط حذف السودان من قائمة الإرهاب الأميركية بالتطبيع مع «إسرائيل»
عربى
إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم
طب وصحة
29 مليون دينار تفجر أزمة الديون في الاتحاد
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: السجن لطبيب أسنان أجرى عملية على لوح «هوفربورد»