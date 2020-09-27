غوتيريس يدعو إلى «وقف فوري للمعارك» في ناغورني قره باغ

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، (أرشيفية: الإنترنت)

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأحد، كلا من أذربيجان والانفصاليين المدعومين من أرمينيا في ناغورني قره باغ على «وقف المعارك فورا» في المنطقة المتنازع عليها، والتي تشهد مواجهات هي الأسوأ منذ 2016.

وأورد بيان للناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك أن غوتيريس «يدعو الطرفين بحزم إلى وقف المعارك فورا والبدء بنزع فتيل التوتر والعودة من دون تأخير إلى المفاوضات»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت أذربيجان، الأحد، الأحكام العرفية في البلاد إضافة إلى حظر التجول في باكو ومدن أخرى عدة بعد تصاعد العنف مجددا بين الانفصاليين في منطقة ناغورني قره باغ والقوات الأذرية.

وصرح الناطق باسم الرئاسة الأذرية، حكمت حاجييف، للصحفيين بأنّ «الأحكام العرفية ستسري اعتبارا من منتصف الليل إضافة إلى حظر للتجول من الساعة 21,00 حتى الساعة 6,00» في باكو ومدن أخرى والمناطق القريبة من خط الجبهة في قره باغ.

وقتل ما لا يقل عن 16 انفصاليا أرمينيا وأصيب أكثر من مئة الأحد في مواجهات مع الجيش الأذري في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، وفق ما أفادت السلطات الانفصالية. وقال وزير الدفاع في قره باغ التي تحظى بدعم يريفان «بحسب معلومات أولية، قتل 16 جنديا، وأصيب أكثر من مئة» في المواجهات.