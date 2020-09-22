العالم يسجل أعلى عدد إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع

سكان يخضعون لاختبار الكشف عن «كورونا» في مدينة رويلي الصينية. 15 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

كشفت إحصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن تفشي وباء «كوفيد-19» يتسارع في العالم، حيث تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات المعلنة خلال سبعة أيام، الأسبوع الماضي، بلغ نحو مليونين، وإن تراجع عدد الوفيات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيانات محدّثة نشرتها في وقت متأخر الإثنين، تسجيل مليون و998 ألفًا و897 إصابة جديد بفيروس «كورونا المستجد» حول العالم في الأسبوع الذي انتهى في 20 سبتمبر، حسب وكالة «فرانس برس».

وأفادت الهيئة الدولية بأن ذلك يمثّل ارتفاعًا نسبته 6% عن الأسبوع السابق، و«أعلى عدد من الإصابات المسجّلة خلال أسبوع واحد منذ ظهر الوباء».