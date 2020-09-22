مقتل 26 «إرهابيا» على الأقل خلال عمليتين عسكريتين في بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 11:09 صباحا
دورية عسكرية قرب مخيم غوديبو للاجئين في بوركينا فاسو، 3 فبراير 2020. (أ ف ب)

أعلنت رئاسة أركان الجيش في بوركينا فاسو، مقتل ما لا يقل عن 26 «إرهابيا» خلال عمليتين نفذهما الجيش في شمال البلاد يومي 11 و13 سبتمبر الجاري.

وقالت رئاسة الأركان في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، الثلاثاء، إنه في 11 سبتمبر وفي أعقاب كمين قُتل فيه أربعة جنود في منطقة مينتاو بمقاطعة سوم: «شن الجيش عملية تمشيط لتعقب المهاجمين. وأتاحت العملية تحييد (قتل) 11 إرهابيًّا ومصادرة أسلحتهم».

اقرأ أيضا وحدات الـ«دفاع الذاتي» لمواجهة المتطرفين تثير الجدل في بوركينا فاسو

وأضاف البيان أنه بعدها بيومين، في 13 سبتمبر، «شنت القوات البرية والجوية عملية عسكرية ضد مجموعة من الإرهابيين في مقاطعة لوروم. أتاحت العملية تحييد 15 إرهابيًّا ومصادرة أسلحتهم». ولم يتسنَ لـ«فرانس برس» التحقق من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وأعلن الجيش في 15 سبتمبر أنه نجح قبل 4 أيام من ذلك في «تفكيك قاعدة إرهابية» و«تحييد إرهابيين» في منطقة تونغومايل بمقاطعة سوم.

وبوركينا فاسو الحدودية مع مالي والنيجر في غرب أفريقيا تشهد منذ 5 سنوات تمردًا جهاديًّا أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين من مناطق النزاع.

وإضافة إلى التمرد الجهادي، تعاني بوركينا فاسو أعمال عنف عرقي وطائفي أدت إلى مزيد من إراقة الدماء واستنزاف الموارد الضئيلة للدولة الفقيرة. وأسفرت أعمال العنف الجهادية والنزاعات الطائفية والعرقية في وسط منطقة الساحل، عن مقتل أربعة آلاف شخص في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في العام 2019، وفقًا للأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشرطة الكندية تبحث عن مصدر «رسالة سامة» كانت موجهة إلى ترامب
دولى
«داخلية الوفاق» تعلن وصول سيارات حديثة لأقسام شرطة النجدة
ليبيا
متظاهرون في بنغازي يطالبون بإجراء انتخابات عاجلة ومحاربة الفساد
ليبيا
عقوبات أوروبية على ليبيين اثنين وثلاث شركات لخرقهم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يوجه بإصدار شهادات للمتعافين من «كورونا»
ليبيا
«داخلية الوفاق»: فرع «الكهرباء» الجفارة يخزن معدات الشركة في مزرعة للاتجار بها
ليبيا
ضبط المتورطين في قتل مواطن وسرقة سيارته بالقره بوللي
ليبيا
«مشايخ بنغازي» يتهم مكتب إعلام «الموقتة» بالتلاعب بفيديو لقاء المجلس مع الثني
ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن بدء عمليات التشغيل بحقول شركة سرت
ليبيا
دعوى قضائية تطالب المحامي العام ببنغازي بالتحقيق في الفساد المالي عن العام 2018
ليبيا
الحكومة البريطانية تعلق على إجراء امتحان لطلبة «الطب» ببنغازي بعد انقطاع ...
ليبيا
النمروش: بدأنا إعادة هيكلة القوات المسلحة.. وتواصلنا مستمر مع الجانب التركي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«داخلية الوفاق» تعلن وصول سيارات حديثة لأقسام شرطة النجدة