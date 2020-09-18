وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يعلن إصابته بـ«كوفيد-19»

وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، مساء الجمعة، إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، موضحا أنه لا يعاني من أي أعراض.

وقال في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «تبينت إصابتي مساء بكوفيد-19.. عزلت نفسي على الفور في منزلي طبقا للمعايير الصحية التي وضعتها الحكومة.. لا أعاني من أي أعراض.. سألتزم العزل لمدة سبعة أيام.. أواصل القيام بمهامي»، وفق وكالة «فرانس برس».

ولومير ليس أول عضو في الحكومة الفرنسية تظهر إصابته بالوباء، ففي 9 مارس، تبينت إصابة وزير الثقافة السابق ووزير التجارة الخارجية الحالي فرانك ريستر بالفيروس.

كما أصيب وزيرا الدولة للتحوّل البيئي برون بوارسون وإيمانويل فارغون في الأسبوعين اللاحقين.

وفي بداية سبتمبر، عزل رئيس الوزراء، جان كاستكس، نفسه بعد لقائه مدير طواف فرنسا كريستيان بوردوم، الذي تبينت إصابته أيضا.