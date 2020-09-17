تعرف على أول دولة ستتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس «كورونا»

إنتاج لقاح ضد وباء كوفيد - 19 بمصنع للأدوية في ضواحي موسكو، أغسطس 2020 (سبوتنيك).

قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن بيلاروسيا ستكون أول دولة تتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، إن «بيلاروس ستكون أول دولة تتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد»، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية.

تجارب سريرية

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، تسلم البلاد حزمة من الوثائق لإجراء تجارب سريرية للقاح الروسي ضد «كوفيد-19».

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من «كوفيد-19» تحت اسم «سبوتنيك V»، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. وأعلن رئيس الصندوق، كيريل ديميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي الصنع ضد الفيروس.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا «وافقت على إنتاج هذا اللقاح في 5 دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة».