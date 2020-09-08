ترامب يعبر عن استعداده للإنفاق من ماله الخاص على حملته الانتخابية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحدثا أمام مؤتمر الجمهوريين في شارلوت، 24 أغسطس 2020. (أ ف ب)

عبَر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن استعداده للإنفاق من ماله الخاص على حملته الرئاسية للعام 2020 في مواجهة الديمقراطي جو بايدن، إذا اضطر إلى ذلك.

وقال الرئيس الجمهوري للصحفيين قبل التوجه إلى فلوريدا: «إن لدى الحملة من الأموال مثلي أو ثلاثة أمثال ما كان بحوزتها في 2016»، لكنه سيضخ من ماله كل ما قد تتطلبه. وأضاف ترامب: «لو اضطررت إلى ذلك، سأفعل»، حسب «رويترز».

وذكرت جريدة «نيويورك تايمز» أن تفوق ترامب المالي على بايدن في بادئ الأمر تلاشى، وأن من بين 1.1 مليار دولار جمعتها حملته والحزب من بداية 2019 حتى يوليو، تم إنفاق أكثر من 800 مليون دولار منها بالفعل.

وقال مدير حملة ترامب، بيل ستبين للصحفيين الثلاثاء: «نعكف على مراقبة الميزانية بعناية». وأضاف أن الحملة سيكون لديها موارد لإنفاقها أكثر مما كان بحوزتها قبل فوز ترامب بالفترة الأولى العام 2016، و«أننا مرتاحون للغاية وواثقون» بخصوص كيفية إنفاق الأموال الآن وأين.