زعيم صربيا يرد على موسكو بعد تشبيهه بنجمة سينما في مشهد فاضح

الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش. (الإنترنت)

اتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش موسكو الأحد بالانحدار «إلى البدائية والابتذال» في هجوم عليه بعد أن شبهته ناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية بنجمة السينما شارون ستون في مشهد فاضح من فيلم «بيزيك إنستينكت ..الغريزة الأساسية».

وتعد صربيا أقرب حليف لموسكو في منطقة البلقان، لكن فوسيتش كثيرا ما أغضب روسيا بالسعي لتوثيق علاقاته مع الغرب، بحسب «رويترز».

واتخذ فوسيتش خطوة في هذا الاتجاه الأسبوع الماضي بتوقيعه اتفاقا لتحسين العلاقات مع كوسوفو، الإقليم الذي أعلن استقلاله في 2008 وهو ما لا تعترف به موسكو وبلجراد، وأقيم حفل التوقيع في البيت الأبيض.

ونشرت ماريا زاخاروفا ناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية صورة على فيسبوك لفوسيتش أثناء مراسم التوقيع إلى جانب صورة لشارون ستون من فيلم «بيزيك إنستينكت» المنتج عام 1992 أثناء تحقيق مع الشرطة وكانت شخصية البطلة تتعرى فيه.

وكتبت زاخاروفا تقول: «إذا كنت مدعوا إلى البيت الأبيض لكن مقعدك مثلما لو كنت في تحقيق فعليك أن تجلس مثل صاحبة الصورة الثانية، أيا كُنت صدقني».

وقال فوسيتش في تصريحات عرضها التلفزيون أثناء زيارة قام بها لبروكسل: «ماريا زاخاروفا تتحدث عن نفسها تقريبا والبدائية والابتذال اللذين أبدتهما يعبران عنها وعمّن ولوها هذا المنصب».

وحدثت زاخاروفا منشورها اليوم الأحد بإضافة اعتذار قائلة إن تعليقها أسيء فهمه. وقالت بلجراد وموسكو بعد ظهر اليوم إن فوسيتش تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.