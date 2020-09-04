برلسكوني يدخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»

الرئيس السابق للحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني، (أرشيفية: الإنترنت)

نقل الرئيس السابق للحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني إلى المستشفى «كإجراء احترازي»، بعدما ثبت إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، لكن «وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق»، كما جاء في بيان عن محيطه.

وأوضح البيان المقتضب: «أدخل الرئيس برلسكوني مستشفى سان رافاييلي في ميلانو كإجراء احترازي بعد ظهور أعراض معينة. وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق»، حسب وكالة «فرانس برس».

والأربعاء الماضي، أعلن مكتب برلسكوني إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أنه قيد العزل المنزلي، وقال إنه سيواصل العمل من منزله في أركوري بالقرب من ميلانو، وسيسهم في الحملات الانتخابية لمرشحي حزبه «إيطاليا.. إلى الأمام» في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في سبتمبر الجاري.