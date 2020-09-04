برلسكوني يدخل المستشفى بعد إصابته بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 سبتمبر 2020, 09:48 صباحا
الرئيس السابق للحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني، (أرشيفية: الإنترنت)

نقل الرئيس السابق للحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني إلى المستشفى «كإجراء احترازي»، بعدما ثبت إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، لكن «وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق»، كما جاء في بيان عن محيطه.

وأوضح البيان المقتضب: «أدخل الرئيس برلسكوني مستشفى سان رافاييلي في ميلانو كإجراء احترازي بعد ظهور أعراض معينة. وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق»، حسب وكالة «فرانس برس».

والأربعاء الماضي، أعلن مكتب برلسكوني إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أنه قيد العزل المنزلي، وقال إنه سيواصل العمل من منزله في أركوري بالقرب من ميلانو، وسيسهم في الحملات الانتخابية لمرشحي حزبه «إيطاليا.. إلى الأمام» في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في سبتمبر الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العدد 250 من جريدة «الوسط»: العالم يتعجل جلوس الليبيين إلى مائدة التفاوض بعد ...
ليبيا
فيديو.. باشاغا يعلن تفاصيل تحقيق «الرئاسي» معه في مقطع مصور من دقيقتين
ليبيا
بوريل: الحرب ستستمر في ليبيا إذا تواصل تدفق الأسلحة والمرتزقة
ليبيا
«فرانس برس»: بعد أشهر من حملة باهتة بايدن يسلك طريق ترامب
دولى
«رويترز»: تقرير أممي يكشف تعزيز روسيا دعمها اللوجستي لـ«فاغنر» في ليبيا
ليبيا
إصابة برلسكوني بفيروس «كورونا»
دولى
السلطات الأميركية تطالب الولايات بالاستعداد لتوزيع لقاح لـ«كوفيد-19» قبل نوفمبر
دولى
سياسيون وأكاديميون ونشطاء يطالبون غوتيريس بالعمل على وقف التدخلات الأجنبية في ...
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن وفاة موظف بحقل الشرارة النفطي نتيجة «مخالطة المرتزقة الأجانب»
ليبيا
أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأعضاء الأكثر عرضة للسرطان