الشرطة الروسية تعلن إطلاق تحقيق أولي في قضية نافالني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 12:24 مساء
أليكسي نافالني خلال نقله إلى سيارة إسعاف عقب وصوله إلى برلين، 22 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الروسية، الخميس، أنها أطلقت أول «تحقيق تمهيدي» في قضية المعارض أليكسي نافالني الذي يبدو أنه تعرض لتسميم بحسب وسائل الإعلام الألمانية، وهي الفرضية التي كانت تستبعدها روسيا حتى الآن.

وقال فرع وزارة الداخلية الروسية في سيبيريا في بيان إن المحققين الروس أطلقوا «تحقيقات تمهيدية مرتبطة بدخول أليكسي نافالني المستشفى في أومسك في 20 أغسطس، مضيفًا: إنه قام بتفتيش الأماكن التي مر فيها وضبط «أكثر من مئة غرض قد تعتبر أدلة»، وكانت روسيا ترفض حتى الآن فرضية تعرض نافالني للتسميم رداً على دعوات غربية لإجراء تحقيق.

وقال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء «نعارض تماما في هذه المرحلة الفرضيات المتسرعة التي يتم التداول بها للقول إن ثمة احتمالا كبيرا بأنه تعرض للتسميم»، متسائلاً: «كيف يمكن التحدث عن تسميم في حال عدم وجود سم؟».

والإثنين خلص الأطباء الألمان الذين يعالجون نافالني في برلين إلى أن الأخير «سمم بمادة من مجموعة مثبطات استيراز الأستيل كولين» من دون التمكن من تحديدها على الفور، وتُستخدم هذه المواد التي تحدث عنها الأطباء الألمان بجرعات خفيفة لمعالجة مرض ألزهايمر لكنها تصبح خطيرة لدى تناولها بجرعات كبيرة ويصبح تأثيرها مماثلا لمادة «نوفيتشوك»، ويبقى المعارض الروسي في حالة حرجة ووضع في غيبوبة صناعية.

ونافالني (44 عاما) الذي عرف إثر إدانته فساد النخبة الروسية وفي أوساط بوتين، أصيب بوعكة على متن طائرة كانت تقله إلى سيبيريا الأسبوع الماضي، وقد تزايدت الدعوات الغربية لروسيا لفتح تحقيق في هذه القضية، وكان آخرها من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بعد برلين وباريس وواشنطن.

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