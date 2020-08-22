«رويترز»: بومبيو يزور إسرائيل والإمارات لبحث «اتفاق السلام»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارته في واشنطن، 17 مارس 2020. (أ ف ب)

ذكرت «رويترز» نقلاً عن مصدرين مطلعين أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سيزور إسرائيل، الإثنين، ثم يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء لبحث اتفاق التطبيع بين البلدين.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم كشف اسميهما أو جنسيتهما، أن جدول أعمال زيارة بومبيو يتضمن أيضًا بحث التحديات الأمنية التي تمثلها إيران والصين في المنطقة.

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وأعلنت إسرائيل والإمارات في وقت سابق هذا الشهر أنهما ستعملان على تطبيع العلاقات الدبلوماسية وإقامة علاقة جديدة على نطاق واسع. وبموجب الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وافقت إسرائيل على تعليق ضمها المزمع لمناطق في الضفة الغربية المحتلة.

ويعزز الاتفاق أيضًا من المعارضة لإيران التي تعتبرها الإمارات وإسرائيل التهديد الرئيسي في الشرق الأوسط الذي تعصف به الصراعات.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن من المتوقع أن يزور غاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر ترامب، إسرائيل والإمارات في أوائل سبتمبر وقد يتوقف في دول أخرى أيضًا. وأضاف المسؤول أن آفي بيركوفيتش مبعوث ترامب للشرق الأوسط سيرافق كوشنر خلال الزيارة.

وقال المسؤول إن كوشنر وبيركوفيتش سيتوجهان بالشكر لإسرائيل والإمارات على إنجاز الاتفاق.