«رويترز»: بومبيو يزور إسرائيل والإمارات لبحث «اتفاق السلام»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 أغسطس 2020, 10:02 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارته في واشنطن، 17 مارس 2020. (أ ف ب)

ذكرت «رويترز» نقلاً عن مصدرين مطلعين أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سيزور إسرائيل، الإثنين، ثم يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء لبحث اتفاق التطبيع بين البلدين.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم كشف اسميهما أو جنسيتهما، أن جدول أعمال زيارة بومبيو يتضمن أيضًا بحث التحديات الأمنية التي تمثلها إيران والصين في المنطقة.

رئيس الموساد يزور الإمارات لبحث التعاون في «مجالات أمنية»
«رويترز»: الإمارات قد تحصل على مقاتلات «إف-35»

وأعلنت إسرائيل والإمارات في وقت سابق هذا الشهر أنهما ستعملان على تطبيع العلاقات الدبلوماسية وإقامة علاقة جديدة على نطاق واسع. وبموجب الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وافقت إسرائيل على تعليق ضمها المزمع لمناطق في الضفة الغربية المحتلة.

ويعزز الاتفاق أيضًا من المعارضة لإيران التي تعتبرها الإمارات وإسرائيل التهديد الرئيسي في الشرق الأوسط الذي تعصف به الصراعات.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن من المتوقع أن يزور غاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر ترامب، إسرائيل والإمارات في أوائل سبتمبر وقد يتوقف في دول أخرى أيضًا. وأضاف المسؤول أن آفي بيركوفيتش مبعوث ترامب للشرق الأوسط سيرافق كوشنر خلال الزيارة.

وقال المسؤول إن كوشنر وبيركوفيتش سيتوجهان بالشكر لإسرائيل والإمارات على إنجاز الاتفاق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بسبب «كورونا».. إعدام 100 «أرقيلة» في المرج
ليبيا
وفاة لاعب ليبيا والأهلي طرابلس السابق عبد الله أبو رقيبة
رياضة محلية
إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق (فيديو)
دولى
تفاوت آراء أربعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة حول بياني السراج وعقيلة صالح
ليبيا
الإغلاق الموقت ونداءات التوعية أسلحة ليبية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
محمود شمام: الغالبية الكاسحة رحبت ببياني السراج وعقيلة.. وبديل الحل السياسي قد ...
ليبيا
استطلاع «بوابة الوسط»: ردود فعل متفاوتة محليا على إعلان وقف إطلاق النار
ليبيا
إشبيلية يتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة بعد فوز مثير على الـ«إنتر»
رياضة عالمية
شيخ الأزهر يعلق على إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
امحمد شعيب: بلادنا تشهد صحوة في الاتجاه الصحيح
ليبيا
ماذا جاء في مبادرتي السراج وعقيلة صالح؟
ليبيا
السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لتجنب الإصابة بالسرطان