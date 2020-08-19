إعفاء الناطق باسم الخارجية السودانية من منصبه بعد تصريحاته عن التطبيع مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 12:12 مساء
الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين إسماعيل، اليوم الأربعاء، إعفاء السفير حيدر بدوي صادق من منصبه كناطقٍ رسمي لوزارة الخارجية ومدير لإدارة الإعلام، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وجاء إعفاء حيدر بدوي من منصبه بعد تصريحاته عن التطبيع مع إسرائيل، إذ أشار إلى وجود اتصالات سودانية مع تل أبيب، قائلا إن قرار الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل «خطوة شجاعة وجريئة».

وأوضح في تصريحات أمس الثلاثاء: «خطوة الإمارات خطوة شجاعة وجريئة، وتسهم في وضع العالم العربي في المسار الصحيح لبناء السلام في الإقليم لبناء السلام المستدام»، مضيفا: «لا أستطيع نفي وجود اتصالات بين السودان وإسرائيل».

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا في فبراير الماضي إن إسرائيل والسودان اتفقا على التحرك نحو إقامة علاقات طبيعية لأول مرة، خلال اجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وعبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، في أوغندا.

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