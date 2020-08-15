تضاعف أعداد المهاجرين القادمين لإيطاليا خلال 12 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 09:49 مساء
أعضاء منظمة إسبانية خلال إغاثة مهاجرين في المتوسط قبالة سواحل ليبيا، 9 فبراير 2020. (فرانس برس)

 قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيز، يوم السبت، إن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الإيطالية تجاوزت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ضعف معدلاتها، إذ تزيد الأزمة الاقتصادية في تونس من معدلات الهجرة عبر البحر المتوسط.

وقالت الوزيرة، التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي سنوي يقام في 15 أغسطس، إن أكثر من 21 ألفًا وصلوا إلى إيطاليا في الفترة ما بين أغسطس 2019 وحتى نهاية يوليو الماضي، وهي زيادة بنسبة 148% على أساس سنوي، وفق «رويترز».

قوارب صغيرة وزوارق
وقالت لامورجيز إن غالبية مَن وصلوا إلى السواحل الإيطالية كانوا «يرسون بشكل مستقل على متن قوارب صغيرة وزوارق»، فضلاً عن أولئك الذين جرى إنقاذهم في عرض البحر واصطحابهم إلى الشاطئ. ويصل كثيرون منهم إلى جزيرة لامبيدوسا جنوب إيطاليا في البحر المتوسط.

وبحسب بيانات الوزارة، جرى خلال فترة الاثني عشر شهرًا إنقاذ ما يربو على خمسة آلاف شخص، من قبل سفن تابعة لمنظمات غير حكومية في الغالب. وأظهرت البيانات أن أكثر من 80% من المهاجرين وصلوا إلى إيطاليا قادمين من تونس وليبيا، وزادت الأزمة في تونس من أعداد مَن يحاولون خوض رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر.

وقالت لامورجيز للصحفيين: «الأعداد ليست مرتفعة جدًّا. من المؤكد أنها أعلى من معدلات العام الماضي، لكن يجب أن نضع ذلك في سياقه: فتونس تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة». وتابعت: «شاهدنا عائلات بأكملها تغادر من أجل الوصول إلى الأراضي الإيطالية».

183 ألف مهاجر
ولسنوات، كانت إيطاليا هي المسار الرئيسي إلى داخل أوروبا لمئات الآلاف من طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين، وكان الشاطئ الغربي في ليبيا هو نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى أوروبا.

وكانت تلك الأعداد بلغت ذروتها في الفترة ما بين أغسطس 2016 ويوليو 2017، عندما وصل إلى إيطاليا نحو 183 ألف مهاجر.

وبدأت تلك الأعداد في التناقص نتيجة الجهود التي تقودها إيطاليا لتعطيل شبكات التهريب ودعم خفر السواحل الليبي في عمليات اعتراض تلك القوارب، لكن تلك الأعداد عادت إلى الارتفاع مجددًا في العام 2020. وقالت لامورجيز إنها ستلتقي الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الإثنين، لمناقشة القضية في حضور وزير الخارجية الإيطالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يوجّه رسالة شخصية للرئيس السوري بشار الأسد
عربى
محمود شمام: الاتفاق الليبي-التركي أدخلنا في دائرة الصراعات في المتوسط
ليبيا
الأوغندي شبتيغي يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف متر
رياضة عالمية
«رويترز»: اصطدام بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية
دولى
إردوغان: تركيا قد تعلق علاقاتها مع الإمارات بعد اتفاقها مع إسرائيل
عربى
الخارجية التركية تعلق على «تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل»
عربى
جريدة الوسط: تسويق الحل الأميركي «المنزوع السلاح»
ليبيا
كوشنر: دولة عربية أخرى قد تطبع العلاقات مع إسرائيل قريبا
دولى
ترامب يعلن موعد ومكان توقيع اتفاق «التطبيع» الإسرائيلي-الإماراتي
دولى
السفير الأميركي: المخطط الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية لم يُصرف النظر عنه نهائيا
دولى
الخارجية الأردنية تصدر بيانا حول تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
عربى
«الرئاسة الفلسطينية»: اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل «خيانة للقدس»
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ترامب يعدل معايير «الاستحمام»