وفاة أكثر من 80 شخصا جراء تناولهم مشروبات كحولية سامة في الهند

قرويون يغطون جثث ضحايا قضوا جراء تناولهم كحولا مغشوشة في منطقة غولاهات الهندية في 22 فبراير 2019 (أ ف ب)

قضى أكثر من ثمانين شخصًا في الأيام الأخيرة جراء تناولهم مشروبات كحولية سامة في ولاية البنجاب الهندية، وفق مسؤولين وتقارير إعلامية السبت.

وقضى الضحايا في ثلاث محافظات في الولاية الشمالية وقد أوقفت الشرطة 25 شخصًا، حسب وكالة «فرانس برس».

ويموت مئات الأشخاص في الهند سنويًا جراء الكحول السامة المصنّعة في معامل تقطير غير شرعية تبيع الليتر بنحو عشر روبيهات (0.13 دولار أميركي). وقال مسؤول لوكالة «فرانس برس» إن 11 شخصًا قضوا في محافظة غورداسبور.

والسبت أوردت وسائل إعلام هندية أن المشروبات الكحولية غير المرخّص لها قانونًا حصدت أرواح 12 شخصًا في محافظة أمريتسار المجاورة و63 في مدينة تارن تاران. ويشتبه في أن وفيات أخرى سجلت في الأيام الاخيرة سببها المشروبات الكحولية السامة، لكن تعذّر إثبات هذا الأمر بما أن الجثث تم إحراقها ولم تشرّح.

تحقيق في الواقعة

والجمعة، قال رئيس حكومة ولاية البنجاب، أماريندر سينغ، إنه أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات الوفيات متوعّدا بمحاسبة كل المتورطين.

وأوردت جريدة «إنديان إكسبرس» أن أحد المشتبه بهم قضى في محافظة أمريتسار بعد تناوله مشروبا كحوليا غير مرخّص له وأن زوجته أوقفت لبيعها الكحول.

ويأتي ذلك غداة إعلان السلطات في ولاية أندرا براديش وفاة تسعة أشخاص جراء تناولهم مواد كحولية معقّمة. وقضى الأشخاص التسعة بعدما تناولوا مواد لتعقيم اليدين بدلا من الكحول إذ إن متاجر هذه المشروبات مغلقة بسبب الإجراءات المتخذة للوقاية من جائحة كوفيد-19.