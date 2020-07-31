نحو 1400 وفاة بسبب «كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة

كمامات معروضة للبيع في حديقة منزل في لوس أنجليس بالولايات المتحدة، 20 يوليو 2020، (ا ف ب)

سجلت الولايات المتّحدة 1379 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ أمس الخميس، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وهذا ثالث يوم على التّوالي تُسجّل فيه البلاد أكثر من 1200 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، وفق وكالة «فرانس برس».

والولايات المتّحدة التي تعد المتضرر الأول جراء الفيروس في العالم، باتت تسجل ما مجموعه 151,826 وفاة بالفيروس.

72 ألف إصابة بالفيروس خلال 24 ساعةا

كذلك، سجلت البلاد 72,238 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بينما بلغ إجمالي الإصابات على الأراضي الأميركيّة منذ بداية الوباء نحو 4,5 مليون، بمن فيهم 1,4 مليون شخص أعلن شفاؤهم.

وبعد أن شهدت تحسنا أواخر الربيع، عاودت الإصابات في الولايات المتحدة الارتفاع منذ نهاية يونيو، خصوصا في جنوب البلاد وغربها.

ويثير الوضع في فلوريدا القلق بشكل خاص، إذ سجلت الخميس 253 وفاة جديدة جراء الفيروس، وهو رقم قياسي في هذه الولاية السياحيّة.