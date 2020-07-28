الشرطة الأسترالية تفرق احتجاجا لحركة «حياة السود مهمة» وتعتقل 6 أشخاص

تظاهرة احتجاجية لدعم حياة السود في أستراليا. (الإنترنت)

اعتقلت الشرطة الأسترالية ستة أشخاص، الثلاثاء، وأمرت نحو 50 آخرين بالتفرق بعدما تجمعوا في سيدني للقيام بمسيرة ضمن احتجاجات حركة «حياة السود مهمة»، برغم حظر رسمي بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وجرت الدعوة إلى المسيرة لتسليط الضوء على وفيات مواطنين من السكان الأصليين كانوا رهن الاحتجاز، في خضم القوة الدافعة التي أحدثتها مسيرات في أنحاء العالم دعما لعدم التمييز العنصري ورفضا لوحشية الشرطة، بحسب «رويترز».

الاحتجاج غير مأذون به

وقالت الشرطة إن الاحتجاج غير مأذون به ويخالف إجراءات منع انتشار فيروس «كورونا»، وهو ما أيده حكم قضائي صدر يوم الإثنين، في وقت تواجه فيه أستراليا قفزة في حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19». وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على ستة أشخاص قبل الموعد المقرر للمسيرة بأحد المتنزهات العامة وأمرت الآخرين بمغادرة المكان، مضيفة أن المشاركين تلقوا تحذيرا كافيا بالبقاء بعيدا.

وغرمت الشرطة خمسة من المعتقلين ألف دولار أسترالي لكل منهم، لمخالفتهم حكم المحكمة بينما غرمت السادس لاستخدامه لغة مهينة. وقدرت «رويترز» عدد المتجمعين بنحو 50 شخصا في يوم مطير بالمدينة، مقارنة مع توقعات المنظمين قبل فرض الحظر بحضور 500.

وسجلت أستراليا، الإثنين، أعلى زيادة يومية على الإطلاق في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» بعد تسجيل قفزة في حالات العدوى في ولاية فيكتوريا. ووجه وزير الصحة جريج هنت مناشدة في اللحظات الأخيرة لعدم المشاركة في المسيرة، ودعا إلى استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من ذلك، لترتيب وقفة احتجاجية صامتة خارج المنازل.

وفي المجمل، سجلت أستراليا نحو 15 ألف حالة إصابة بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه الفيروس و167 وفاة.