الشرطة الأسترالية تفرق احتجاجا لحركة «حياة السود مهمة» وتعتقل 6 أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 04:48 مساء
تظاهرة احتجاجية لدعم حياة السود في أستراليا. (الإنترنت)

اعتقلت الشرطة الأسترالية ستة أشخاص، الثلاثاء، وأمرت نحو 50 آخرين بالتفرق بعدما تجمعوا في سيدني للقيام بمسيرة ضمن احتجاجات حركة «حياة السود مهمة»، برغم حظر رسمي بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وجرت الدعوة إلى المسيرة لتسليط الضوء على وفيات مواطنين من السكان الأصليين كانوا رهن الاحتجاز، في خضم القوة الدافعة التي أحدثتها مسيرات في أنحاء العالم دعما لعدم التمييز العنصري ورفضا لوحشية الشرطة، بحسب «رويترز».

 الاحتجاج غير مأذون به
وقالت الشرطة إن الاحتجاج غير مأذون به ويخالف إجراءات منع انتشار فيروس «كورونا»، وهو ما أيده حكم قضائي صدر يوم الإثنين، في وقت تواجه فيه أستراليا قفزة في حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19». وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على ستة أشخاص قبل الموعد المقرر للمسيرة بأحد المتنزهات العامة وأمرت الآخرين بمغادرة المكان، مضيفة أن المشاركين تلقوا تحذيرا كافيا بالبقاء بعيدا.

وغرمت الشرطة خمسة من المعتقلين ألف دولار أسترالي لكل منهم، لمخالفتهم حكم المحكمة بينما غرمت السادس لاستخدامه لغة مهينة. وقدرت «رويترز» عدد المتجمعين بنحو 50 شخصا في يوم مطير بالمدينة، مقارنة مع توقعات المنظمين قبل فرض الحظر بحضور 500.

وسجلت أستراليا، الإثنين، أعلى زيادة يومية على الإطلاق في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» بعد تسجيل قفزة في حالات العدوى في ولاية فيكتوريا. ووجه وزير الصحة جريج هنت مناشدة في اللحظات الأخيرة لعدم المشاركة في المسيرة، ودعا إلى استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من ذلك، لترتيب وقفة احتجاجية صامتة خارج المنازل.

وفي المجمل، سجلت أستراليا نحو 15 ألف حالة إصابة بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه الفيروس و167 وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أم كلثوم «عدوة إسرائيل» تثير الجدل في حيفا
ثقافة وفن
إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهم فساد
دولى
مصراتة وسبها الأكثر إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
ليبيا
عقيلة صالح يعلق على احتمال لقائه المشري بالرباط والتدخل التركي في ليبيا
ليبيا
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود (فيديو)
دولى
تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
وليامز تعلن استكمال إجراءات المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
روسيا: تصفية مسلح قبل تنفيذه عملية إرهابية في موسكو
دولى
رئيس الأركان المصري يتابع تدابير حماية الحدود «على الاتجاه الاستراتيجي الغربي»
عربى
موسم حج استثنائي يبدأ في السعودية الأربعاء.. والوقاية من «كورونا» تسيطر على ...
عربى
رسميا.. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤشرات تحذيرية لنقص السكر في الدم