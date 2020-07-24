بومبيو يدعو «العالم الحرّ» إلى دحر «الطغيان الجديد» الصيني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 12:03 صباحا

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، «العالم الحرّ» إلى «الانتصار» على «الطغيان الجديد» الذي تمارسه، على حدّ قوله، الصين.

وفي خطاب ألقاه في كاليفورنيا واتّسم بنبرة تذكّر بتلك التي طبعت لغة التخاطب بين الولايات المتّحدة والاتحاد السوفياتي السابق إبان الحرب الباردة بينهما، قال الوزير الأميركي إنّ الصين هي اليوم دولة «استبدادية أكثر فأكثر في الداخل، وأكثر عدوانية في عدائها للحريّة في كلّ مكان آخر»، حسب وكالة «فرانس برس»

كما اتّهم بومبيو الرئيس الصيني شي جينبينغ بأنّه «تابع مخلص لإيديولوجية شمولية مفلسة».

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