الاستخبارات الأميركية تعتبر أمن الانتخابات الرئاسية «هدفها الأول»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 12:25 مساء
وكالة الأمن القومي الأميركي, (الإنترنت)

أعلن مدير وكالة الأمن القومي الأميركية (أن أس إيه) الجنرال بول ناكاسوني الإثنين، أنّ ضمان أمن الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر هو «الهدف رقم واحد» لوكالته الاستخبارية، مؤكّداً أنّ الولايات المتّحدة جاهزة «للتحرّك» إذا ما تعرّضت انتخاباتها لمحاولة هجوم سيبراني.

وقال الجنرال ناكاسوني، الذي يرأس أيضاً القيادة العسكرية الأميركية للفضاء السيبراني إنّ «الهدف رقم واحد لوكالة الأمن القومي والقيادة العسكرية السيبرانية، هو أن تكون انتخابات 2020 آمنة ومؤمَّنة وشرعيّة».

وأوضح خلال مؤتمر عبر الإنترنت نظّمه سلاح البرّ أنّه في سبيل تحقيق هذا الهدف «سنحصل على معلومات عن خصومنا. سنعرف عنهم أكثر ممّا يعرفون عن أنفسهم».

وشدّد الجنرال الأميركي على أنّ الأهمّ في كلّ هذا هو «أننّا سنتحرّك»، إذا ما تعرّضت الانتخابات الرئاسية الأميركية لأيّ محاولة هجوم عبر الإنترنت، مضيفا «سنتحرّك عندما نرى خصومنا يحاولون التدخّل في انتخاباتنا».

ولم يحدّد مدير وكالة الأمن القومي ماهية الإجراءات التي يمكن للولايات المتحدة أن تتّخذها للردّ على أي هجوم أو محاولة هجوم قد تستهدف انتخاباتها، معتبراً أنّ هذا الأمر يندرج في إطار الأسرار العسكرية، لكنّه ذكّر بالمبدأ الذي تقوم عليه استراتيجية عمل القيادة السيبرانية وهو «الدفاع نحو الأمام»، أي القضاء على التهديدات قبل وصولها إلى الأراضي الأميركية.

وأوضح الجنرال ناكاسوني أنّه بهدف ضمان أمن الانتخابات فإنّ البنتاغون يعتزم التعاون مع العديد من كبريات الجامعات الأميركية التي تجري أبحاثاً حول حملات التأثير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الجيش الأميركي أعلن في وقت سابق من هذا العام أنّه اخترق بنجاح في العام 2016 الشبكة الإلكترونية لتنظيم الدولة الإسلامية لتعطيل جهود التنظيم الجهادي في تجنيد متطوّعين جدد.
وتتّهم أجهزة الاستخبارات الأميركية روسيا بأنّها تدخّلت في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 وفاز بها دونالد ترامب، وهو ما ينفيه الرئيس الجمهوري المرشّح في الانتخابات المقبلة لولاية ثانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عكس التيار» مع محمد زيدان: ليييا تضارب الأجندات ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات
فيديو
استنفار أوروبي مغاربي لتحييد تدفق المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
مديرية أمن طرابلس تسعى لإحياء شرطة الخيالة
ليبيا
باكستان توجه إنذارا لـ«تيك توك» بسبب مضامينها «البذيئة والمبتذلة»
علوم وتكنولوجيا
«رويترز»: العاهل السعودي حالته مستقرة بعد نقله إلى المستشفى
عربى
المايونيز كلمة السر.. 50 حالة تسمم غذائي في بنغازي ووفاة إحدى الحالات
ليبيا
بالفيديو.. رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا في فوز يوفنتوس على لاتسيو
رياضة عالمية
السعودية تعلن بدء مناسك الحج في مكة بأعداد محدودة في 29 يوليو
عربى
عضو بمركز مكافحة الأمراض يتوقع زيادة عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس «كورونا» ...
ليبيا
بالأرقام والتفاصيل.. 114 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في 18 بلدية بأنحاء ليبيا
ليبيا
أمل طبي جديد لمحاصرة «كورونا» مع «إس إن جي 001»
دولى
تركيا: لا نية لدينا لمواجهة مصر أو فرنسا في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نتائج جيدة لبريمديسيفير في علاج حالات كوفيد-19 الخطرة