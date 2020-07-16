ألمانيا: القمة المقبلة للمجلس الأوروبي «تاريخية»

وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس. (الإنترنت)

وصفت الحكومة الألمانیة، الیوم الخمیس، قمة المجلس الأوروبي المقبلة بالتاریخیة، إذ تتطلب اتخاذ مواقف أوروبیة موحدة بخصوص حزمة من القضایا المھمة.

وقال وزیر الخارجیة الألماني ھایكو ماس في تصریح إلى المجموعة الإعلامیة الألمانیة «فونكه غروب» إن «فرصة تاریخیة تتوافر لدى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل لاتفاق بخصوص صندوق الإنقاذ الذي اقترحته بلاده مع فرنسا مؤخرا من أجل معالجة تداعیات أزمة فیروس كورونا المستجد»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأكد ماس «تضامن بلاده مع الدول الأكثر تضررا من الجائحة»، قائلا إن الاتحاد الأوروبي «لن یترك بلدا بحد ذاته لوحده في ھذه الأزمة»، مشددا على ضرورة «اتخاذ مواقف موحدة على ھذا الصعید».

لابد من تعافي الجميع

وتابع وزير الخارجية الألماني: «الوضع الراھن یحتم على الجمیع معرفة أنه لن یخرج أي بلد على حدة من ھذه الأزمة، إذ لابد من تعافي جمیع بلدان الاتحاد الأوروبي معا».

وتأتي تصریحات ماس قبل یوم واحد من القمة التي تستمر یومین وبعد أسابیع من اقتراح ألماني - فرنسي بتخصیص صندوق إنقاذ بقیمة 500 ملیار یورو (566 ملیار دولار) من أجل معالجة تبعات أزمة فيروس كورونا.