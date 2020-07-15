بكين تهدد واشنطن بعقوبات ردا على القانون الأميركي بشأن هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 08:32 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر في حديقة البيت الأبيض، 14 يوليو 2020، (ا ف ب)

هددت الصين بفرض عقوبات على الولايات المتّحدة، ردا على مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون يجيز فرض عقوبات، لا سيما مصرفية، على مسؤولين صينيين على خلفية قانون الأمن القومي، الذي فرضته بكين على هونغ كونغ.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الأربعاء إنه «بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة، فإنّ الصين سترد بالشكل اللازم، وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأميركيين المعنيين»، حسب وكالة «فرانس برس»

ترامب ينهي المعاملة التفضيلية لهونغ كونغ
يذكر أن ترامب أعلن أمس الثلاثا إنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتّحدة، وأنّه وقع قانونا أقره الكونغرس، يجيز فرض عقوبات على مصارف على خلفية قانون الأمن القومي، الذي فرضته الصين على المدينة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي إنّ «هونغ كونغ ستعامل من الآن فصاعدا مثلما تعامل الصين القارية، لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحسّاسة».

وشدد الرئيس الأميركي على أنّ مواطني هونغ كونغ «انتزعت حريّتهم وانتزعت حقوقهم (...)، وبهذا تكون هونغ كونغ قد ذهبت، برأيي، لأنّها لن تكون قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرّة بعد الآن، وسيغادر الكثير من الناس هونغ كونغ».

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