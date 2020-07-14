بكين ترفض اتهامات بومبيو بشأن بحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 08:30 صباحا
العلمان الصيني والأميركي في بكين، 6 ديسمبر 2018، (ا ف ب)

اتهمت الصين اليوم الثلاثاء، الولايات المتّحدة بـ«تخريب السلام والاستقرار الإقليميين»، وذلك ردا على تصريح أدلى به وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو واعتبر فيه مطالباتها بموارد في مياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي أمرا «غير مشروع».

وقالت السفارة الصينية في واشنطن في بيان إنّ هذا الاتّهام «لا مبرّر له على الإطلاق»، مضيفة أنّ «الجانب الصيني يعترض بشدّة» على تصريحات الوزير الأميركي، حسب وكالة «فرانس برس».

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الإثنين أنّ بلاده ستتعامل مع سعي الصين للاستحواذ على الموارد في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي بوصفه أمراً "غير مشروع"، ممارساً بذلك مزيداً من الضغوط على العملاق الآسيوي الذي سارع إلى التنديد بموقف الوزير الأميركي.

بومبيو: حملة ترهيب صينة في البحر
وقال بومبيو في بيان إن «مطالبات بكين بالموارد البحرية في القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي غير مشروعة بتاتاً وكذلك حملة الترهيب التي تقوم بها للسيطرة عليها».

وأضاف أن «الولايات المتّحدة تدافع عن فكرة إنشاء منطقة حرة ومفتوحة في المحيط الهادئ - الهندي، واليوم، نعزّز سياسة الولايات المتحدة في موقع حيوي ومتنازع عليه في هذه المنطقة: بحر الصين الجنوبي».

وإذ ذكّر الوزير الأميركي أن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي قضت في العام 2016 بأنّ الصين ليس لديها أيّ أساس قانوني للمطالبة «بحقوق تاريخية» في هذه المنطقة، شدّد على أنّ «قرار هيئة التحكيم نهائي وواجب التنفيذ على الطرفين»، مضيفا أن «العالم لن يسمح للصين بأن تتعامل مع بحر الصين الجنوبي بوصفة جزءا من إمبراطوريتها البحرية».

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