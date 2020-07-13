خبير فرنسي يستبعد تطوير لقاح فعّال لـ«كورونا» بحلول 2021

باحث يعمل في مجال تطوير لقاح لفيروس كورونا في البرازيل، 26 مارس 2020، (ا ف ب)

حذر خبير فرنسي من أن احتمال التوصل إلى لقاح فعّال لفيروس «كورونا» المستجد بحلول العام 2021 لا يزال ضئيلا، داعيا الناس للالتزام بشكل أكبر بقواعد التباعد الاجتماعي.

وتوقع خبير علم الأوبئة والعضو في المجلس العلمي الذي تستشيره السلطات الفرنسية بشأن الأزمة أرنو فونتانيه، أن يستغرق تطوير اللقاح عدة سنوات، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال «بالطبع، هناك جهود غير مسبوقة لتطوير لقاح، لكنني سأتفاجأ كثيرا إذا حصلنا على (لقاح) فعّال في 2021»، متابعا أنه بينما يمكن على الأرجح تطوير لقاح يفيد جزئيا، إلا أن نهاية الأزمة لا تزال بعيدة.

التعايش مع الفيروس

وأكد أنه بالتالي، «علينا التعايش مع هذا الفيروس». وبما أنه من المستبعد أن تعيد السلطات فرض تدابير الإغلاق، فعلى الناس الالتزام «بعادات أكثر جدية».

وأضاف «فلنحترم التباعد الجسدي على الأقل هذا الصيف»، مؤكدا أن التجمعات الكبيرة تعد أكبر مصدر تهديد.

يذكر أن الآلاف احتشدوا لحضور حفل على أحد شواطئ مدينة نيس في فرنسا السبت الماضي، ما قوبل بردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.



كما دعت مجموعة من كبار الأطباء في فرنسا الحكومة لجعل وضع الكمامات داخل المباني العامة إلزاميا في مسعى لتجنّب موجة ثانية من الفيروس.