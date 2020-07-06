الهند تصبح ثالث دولة في عدد الإصابات بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 09:06 صباحا
مجمع رياضي تم تحويله إلى مركز رعاية للمصابين بكورونا في نيودلهي، 5 يوليو 2020، (ا ف ب)

أعلنت الهند اليوم الإثنين، تسجيل نحو 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح ثالث دولة من حيث عدد الإصابات في العالم، بعدما تجاوزت الحالات المؤكدة لديها تلك المسجّلة في روسيا.

وقالت وزارة الصحة الهندية إنها سجلت 697,358 إصابة، بعدما تأكدت 24 ألف إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة، بينما بلغ عدد الإصابات في روسيا نحو 681 ألفا، حسب وكالة «فرانس برس».

وسجلت كل من الولايات المتحدة والبرازيل أعلى عدد من الإصابات، لكن حصيلة الهند لن تبلغ ذروتها قبل مرور عدة أسابيع، في حين يتوقع الخبراء بأن تتجاوز عتبة مليون إصابة هذا الشهر.

عدد الوفيات
وأعلنت الهند وفاة 19963 حالة بالفيروس، وهو عدد أقل بكثير من الذي سجل في العديد من الدول الأخرى الأكثر تأثّرا بالوباء. وافتتحت نيودلهي مستشفى موقتا يضم 10 آلاف سرير بينما تشدد مدن أخرى القيود على الحركة لتجنّب زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وفرضت عاصمة ولاية كيرالا ثيروفانانثابورام تدابير إغلاق جديدة اعتبارا من الاثنين إذ علّقت حركة النقل العام وسمحت بفتح الصيدليات فقط. وجاءت الخطوة بعدما تم تسجيل مئات الإصابات الجديدة في أنحاء الولاية التي تمّت الإشادة بإجراءاتها لاحتواء الوباء.

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