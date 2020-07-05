إردوغان: أحبطنا كل المكائد ضدنا في شرق المتوسط

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، أن بلاده أحبطت «كل المكائد والمؤامرات التي تُحاك ضدها في شرق المتوسط».

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته من إسطنبول عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مراسم افتتاح محطات طاقة كهرومائية بعدد من الولايات التركية، بحسب وكالة «الأناضول» التركية.

وقال إردوغان: «أحبطنا كل المكائد والمؤامرات التي تُحاك ضدنا في شرق المتوسط». وأكد الرئيس التركي أن بلاده بدأت عمليات البحث والتنقيب عن الطاقة في البحر الأسود خلال الفترة الماضية. واستطرد: «سنواصل عمليات التنقيب عن الطاقة، ولن نتهاون مع المساس بحقوقنا المنبثقة عن القانون الدولي في هذا الخصوص».

وأوضح أن عمليات التنقيب التركية عن الطاقة في البحار بدأت عبر الاستعانة بسفينتي التنقيب «فاتح» و«ياووز».

وأردف: «أول مفاعل» في محطة «آق قويو» للطاقة النووية: «سيدخل الخدمة العام 2023 إن شاء الله». وتابع: «مع هذا المشروع سنقوم بتنويع مصادر إنتاجنا للكهرباء، وتوفير بنية متوازنة لمحفظتنا في مجال الطاقة».

يُذكر أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة «آق قويو» في ولاية مرسين «جنوب»، بتكلفة تبلغ نحو 20 مليار دولار.

وفيما يخص استثناء الاتحاد الأوروبي لتركيا من رفع قيود السفر، قال إردوغان: «نوايا الاتحاد الأوروبي واضحة للعيان، من خلال تفضيل الدول التي تعاني من غياب الشفافية على تركيا».