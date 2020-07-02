الكونغرس الأميركي يقر عقوبات على مصارف بسبب فرض الصين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ

تظاهرة كبيرة للاحتجاج على قانون للأمن القومي بهونغ كونغ. (الإنترنت)

أقر الكونغرس الأميركي، الخميس، عقوبات جديدة صارمة على خلفية فرض الصين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، تشمل تغريم المصارف المساهمة في خرق الحكم شبه الذاتي من قبل الصين.

وبعد يومين من فرض الصين قانون الأمن القومي المثير للجدل، وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على إحالة مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب الذي لم يكشف ما إذا سيوقعه، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولن، المشارك في إعداد النص المدعوم من حزبه ومن الجمهوريين «توقيتنا لا يمكن أن يكون أكثر حرجًا»، وتابع «آمل أن يوقع الرئيس ترامب (مشروع القانون) هذا فورًا».