السويد تعلن موافقة إيران على تسديد تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 06:32 مساء
فرق إنقاذ وسط الركام بعد تحطم طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران، 8 يناير 2020. (أ ف ب)

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، الخميس، أن طهران وافقت على تسديد تعويضات لعائلات الضحايا الأجانب الذين قضوا في حادثة إسقاط إيران طائرة بوينغ الأوكرانية عن طريق الخطأ في يناير الماضي.

وقالت ليندي لوكالة الأنباء السويدية «تي تي»، في تصريحات أكدتها لـ«فرانس برس» الناطقة باسمها، إن إيران والدول المعنية وقعت «اتفاقًا مبدئيًا» و«لا شكوك حول» أن طهران ستسدد، برغم أن تحديد المبلغ الفعلي لا يزال بحاجة إلى تباحث. وكان غالبية المسافرين على متن الطائرة إيرانيين يحملون الجنسية الكندية، إلى جانب أفغان وبريطانيين وسويديين و11 أوكرانيًا.

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