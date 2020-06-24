«تويتر» تضع إشارة على تغريدة جديدة لترامب معتبرة أنها «تنتهك القواعد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 01:43 مساء

وضعت منصة «تويتر»، الثلاثاء، إشارة على تغريدة جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد فيها باستخدام «القوة المشددة» في مواجهة المحتجين في العاصمة الأميركية، معتبرة أنها «تنتهك» قواعد الشبكة المتصلة بـ«السلوك المسيء».

وخطوة «تويتر» هي الأولى على ما يبدو التي تتّخذها المنصة بحق الرئيس الأميركي على خلفية تغريدة «مسيئة»، وكانت المنصة قد وضعت إشارات تحذيرية على تغريدات سابقة لترامب اعتبرت أنها تنطوي على تضليل وتخرق معايير المنصة عبر الترويج للعنف.

وغرد الرئيس الأميركي مع استمرار التظاهرات ضد عنف الشرطة والعنصرية منذ أسابيع: «لن يكون هناك أبدا منطقة حكم ذاتي في واشنطن ما دمت رئيسكم. إذا حاولوا ذلك فسيواجهون قوة مشددة».

وتحجب خطوة «تويتر» التغريدة جزئيا، إذ تفرض على المستخدمين الضغط على رابطها لقراءتها، وتضمّنت إشارة المنصة أن الرسالة «تنتهك قواعد تويتر المتصلة بالسلوك المسيء» مع إفساح المجال لقراءتها لـ«المنفعة العامة».

وتناول ترامب في تغريدته إعلان المحتجين «منطقة إدارة ذاتية» في سياتل في ولاية واشنطن قبل أسبوعين، ما أثار غضب المحافظين، وفاقمت خطوة «تويتر» المعركة القائمة بين البيت الأبيض ووسائل التواصل الاجتماعي التي يتّهمها ترامب بالانحياز ضد المحافظين.

ووقع الرئيس الأميركي مرسوما رئاسيا يمكن أن يعزز رقابة الحكومة على شبكات التواصل الاجتماعي، وكشفت الإدارة الأميركية أنها تعتزم تعديل قانون يمنح شركات الإنترنت حصانة عن محتوى نشرته جهات ثالثة.

وأبلغت منصة «تويتر» وكالة «فرانس برس» بأنها اتّخذت خطوتها الأخيرة لأن التغريدة انتهكت قواعدها المتّصلة بالسلوك المسيء، واشتملت على «تهديد بإلحاق الأذى بمجموعة معينة».

وتعتمد منصة «تويتر» سياسة محددة في التعامل مع تغريدات لقادة دول العالم، تشمل وضع إشارة إلى أنها تخرق قواعدها، ما يحد من إمكان قراءتها ويمنع آخرين من الإحالة إليها أو إعادة تغريدها، من دون حذفها بالكامل.

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