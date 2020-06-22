30 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة و305 وفيات خلال 24 ساعة

متظاهرة تضع كمامة أمام دار البلدية في نيويورك في 19 يونيو 2020. (فرانس برس)

سجّلت الولايات المتّحدة 305 وفيات إضافيّة ناجمة عن وباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة، وفق بيانات نشرتها مساء أمس الأحد جامعة جونز هوبكنز مساء أمس الأحد ،التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ.

وهو اليوم العاشر على التّوالي الذي تنخفض فيه حصيلة الوفيات من جراء «كوفيد-19» في البلاد إلى ما دون الألف، واليوم الثالث الذي تنخفض فيه إلى ما دون 400 وفاة منذ بلغ الوباء ذروته في منتصف أبريل، حسب وكالة «فرانس برس».

ومع أن الولايات المتحدة تمكنت لفترة وجيزة من خفض عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 20 ألف إصابة يومياً، لكنّ هذا العدد عاود الارتفاع منذ أيام متخطّياً عتبة الـ30 ألف إصابة.

الفيروس يتفشى حاليا بوتيرة متسارعة في 20 ولاية

و تبقى الولايات المتّحدة وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّراً من جائحة «كوفيد-19»، سواء على صعيد الإصابات، مليونان و278 ألفا و 373 إصابة أو على صعيد الوفيات 119ألفا و959 وفاة.

ومع أنها وتمكنت الولايات المتحدة لفترة وجيزة في خفض عدد الإصابات الجديدة، إلى ما دون 20 ألف إصابة يومياً، لكنّ هذا العدد عاود الارتفاع منذ أيام متخطّياً عتبة الـ30 ألف إصابة.

فقد نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على الوباء، بعدما كانتا البؤرة الأساسية لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، لكنّ الفيروس انتقل باتجاه الشمال الشرقي والغرب والجنوب وهو يتفشّى حالياً بوتيرة متسارعة في حوالى 20 ولاية أميركية.

ومع تخفيف إجراءات الإغلاق تدريجياً في مختلف الولايات، ونزول مئات آلاف المحتجين إلى الشوارع في سائر أنحاء البلاد للتظاهر ضد العنصرية، زادت المخاوف من أن تشهد الولايات المتحدة موجة ثانية من تفشّي الوباء.

كما واجه الرئيس دونالد ترامب انتقادات حادّة لتنظيمه، مساء السبت، تجمّعاً انتخابياً في تولسا بولاية أوكلاهوما، وهو الأول منذ تفشّى الوباء في البلاد في منتصف مارس، وذلك بسبب مشاركة حشد من أنصار الرئيس الجمهوري فيه من دون أي احترام لقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لتفادي انتقال العدوى، مما دفع البعض لاعتبار هذا المهرجان الانتخابي بمثابة أفضل فعالية ممكنة لنشر الفيروس على أوسع نطاق.