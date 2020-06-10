سقوط 59 قتيلاً في هجوم جهادي في شمال شرق نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 01:26 صباحا
عسكري نيجيري في ضواحي داماسك في شمال شرق نيجيريا، 26 أبريل 2017. (أ ف ب)

قُتل 59 شخصاً في شمال شرق نيجيريا في هجوم شنّه الثلاثاء عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في غرب أفريقيا، على قريتهم، بحسب ما أفاد مسؤول في القرية وقادة في ميليشيا محلية لوكالة فرانس برس.

وقال قائد الميليشيا المحلية المناهضة للجهاديين، بابكر كولو، إنّ مسلّحين من تنظيم الدولة الإسلامية هاجموا قرابة الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش قرية فيلو التي يقطنها مربّو ماشية والواقعة في مقاطعة غوبيو بولاية بورنو، مما أسفر عن سقوط 59 قتيلاً في صفوف سكانها، في حصيلة أكّدها قيادي آخر في الميليشيا نفسها ومسؤول محلي.

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