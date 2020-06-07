«فرانس برس»: 400 ألف وفاة في العالم جراء «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يونيو 2020, 05:13 مساء

أودى وباء «كوفيد-19» بأكثر من 400 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وهو عدد تضاعف في شهر ونصف الشهر، وفق تعداد لـ«فرانس برس» يستند إلى مصادر رسمية الأحد الساعة 14.30 ت غ.

وأُحصيت 400 ألف و52 وفاة من ستة ملايين و929 ألفًا و960 إصابة معلنة في العالم، نحو نصفها في أوروبا (183 ألفًا و428 وفاة). ومع 109 آلاف و802 وفاة من مليون و920 ألفًا و62 إصابة مؤكدة، فإن الولايات المتحدة هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات، تلتها المملكة المتحدة (40 ألفًا و542 وفاة من 286 ألفا و194 إصابة) والبرازيل (35 ألفًا و930 وفاة من 672 ألفًا و846 إصابة) وايطاليا (33 ألفًا و846 وفاة من 234 ألفًا و801 إصابة) وفرنسا (29 ألفًا و142 وفاة من 190 ألفًا و631 إصابة).

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