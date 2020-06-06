تحذيرات من «كارثة» في أفغانستان مع تزايد الإصابات بـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 07:21 مساء
نقل شخص يشتبه بأنه مصاب بـ«كوفيد-19» إلى مستشفى في كابل، 9 مايو 2020. (أ ف ب)

حذّر مسؤولون أفغان، السبت، من «كارثة قادمة» مع قرب وصول القدرة الاستيعابية لمستشفيات البلاد إلى حدها الأقصى جراء تزايد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد».

وأعلنت السلطات الصحية في أفغانستان تسجيل 761 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجّلة في البلاد إلى 19 ألفا و551 حالة، وفق «فرانس برس».

وقال وزير الصحة الأفغاني أحمد جواد عثماني في مؤتمر صحفي إن نسبة إشغال «أسرَّة (المستشفيات) على وشك بلوغ حدها الأقصى، قريبا جدا لن تكون لدينا أي قدرة» على استقبال مزيد من المرضى. وقال مسؤولون إن أعداد الإصابات فاقت التوقعات، لا سيما في العاصمة كابل، البؤرة الأساسية للوباء في البلاد.

أفغانستان تعلن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة قال حاكم ولاية كابل محمد يعقوب حيدري: «هناك كارثة قادمة». وقال إن عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» في كابل وحدها قد يتخطى المليون. وسجّلت البلاد إلى حد الآن 327 وفاة بالوباء. وقال حيدري: «لدينا تقارير عن تزايد الوفيات التي يشتبه بأنها ناجمة عن الوباء، وعن دفن ليلي للجثث». وتابع: «نملأ ما بين عشر و15 سيارة إسعاف بالموتى يوميا».

وعلى الرغم من إغلاق تام فرضته السلطات، تزايدت الإصابات بـ«كوفيد-19» وسط تجاهل كبير للتدابير من قبل السكان الذين هم بغالبيتهم من المياومين، ويفضلون المجازفة بالتعرض للمرض على خسارة يوم عمل. لكن الوزير قال إنه اعتبارا من الأحد ستتشدد السلطات في فرض التقيّد بوضع الكمامات والتباعد الاجتماعي للأشهر الثلاثة المقبلة لكبح تفشي الفيروس.

ويقول خبراء إن قدرة أفغانستان على إجراء الفحوص تقتصر على نحو 20% من الحالات التي يشتبه بأنها إصابات بـ«كوفيد-19».

والثلاثاء أورد بيان للجنة الإنقاذ الدولية أن «ما بين 80 و90% من الحالات المحتملة لا يتم فحصها»، وذلك استنادا إلى أرقام وزارة الصحة التي قالت إنها تتلقى ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف عينة يوميا. وحذّرت اللجنة من أن أفغانستان على شفير أزمة صحية بعد تزايد الحالات المؤكدة بنسبة 684% في مايو.

13 قتيلا بينهم رضيعان في الهجوم على مستشفى في كابل

وكشفت اللجنة أن نسبة النتائج الإيجابية للفحوص في أفغانستان «نحو 40%» هي من بين الأعلى عالميا، ما يؤشر إلى ارتفاع معدلات الإصابات التي لا يتم رصدها. ويأتي تزايد الإصابات بـ«كوفيد-19» في أفغانستان في أعقاب تصاعد للعنف شهدته البلاد في الأشهر الأخيرة حوّل الاهتمام والموارد عن مكافحة الوباء.

ويقتصر عمل غالبية مستشفيات البلاد على الرعاية الأساسية ومعالجة الإصابات، وهي تفتقر للخبرات والتجهيزات اللازمة لمعالجة المصابين بالفيروس.

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