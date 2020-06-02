فرنسا.. معدل الوفيات اليومي بـ«كورونا» يتخطى الـ100حالة لأول مرة منذ أسبوعين

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 107 وفيات جديدة جراء فيروس «كورونا»، ليتجاوز المعدل اليومي للوفيات بسبب الفيروس عتبة الـ100 حالة لأول مرة منذ 13 يوما.

وأشارت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 0.4% إجماليا خلال اليوم الأخير، لتصل الحصيلة لضحايا كورونا في البلاد إلى 28940 شخصا، وهي خامس أكبر حصيلة وفيات «كورونا» في العالم، بحسب «رويترز».

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أما عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات في الوقت الحالي، فيستمر بالتراجع منذ عدة أسابيع، حيث انخفض عددهم من 14288 مصابا إلى 14028 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويستمر كذلك انخفاض عدد المصابين في العناية المركزة بعد وصوله إلى ذروته يوم 8 أبريل الماضي، وقد انخفض هذا العدد من 1302 يوم الإثنين إلى 1253 الثلاثاء.

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