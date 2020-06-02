إسرائيل تجري تجارب لصواريخ بالستية يبلغ مداها 400 كلم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 10:24 مساء
زوار ينظرون إلى حطام دبابة من مخلفات القوات الإسرائيلية في لبنان في متحف مليتا للسياحة الجهادية في منطقة إقليم التفاح بجنوب لبنان. (أ ف ب)

أعلنت إسرائيل، مساء الثلاثاء، أنها أجرت «بنجاح» تجارب لصواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة المدى في البحر الأبيض المتوسط، في سياق توترات مع إيران وحليفها حزب الله في لبنان.

وأشادت الشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية، وهي مؤسسة تابعة للدولة ومتخصصة في الصناعات الجوية المدنية والعسكرية، بهذه التجارب التي أُجريت في تاريخ غير محدد لكن أثناء فترة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، من سفينة نحو هدف في البحر، حسب «فرانس برس».

ويراوح مدى هذه الصواريخ البالستية الدقيقة التي تشكل جزءا من المنظومة الإسرائيلية الصاروخية البعيدة المدى «لورا»، بين 90 و400 كلم.

وقالت الشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية: «في كلا السيناريوهين،أُطلق الصاروخ باتجاه مساره الذي اجتازه وأصاب الهدف بأكبر قدر من الدقة. وقد حققت منظومة الإطلاق وكذلك الصواريخ بنجاح أهداف هذه التجارب» مع هامش خطأ أقل من عشرة أمتار. وشكرت الشركة الجيش لمساندته في هذه التجارب.

وفي السياق، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتجارب الصواريخ. وقال: «في خضم المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، نواصل ضمان أمن إسرائيل، بشكل هجومي ودفاعي».

وتأتي هذه التجارب في سياق توترات إقليمية مع إيران. وقد يكون الطيران الإسرائيلي كثّف في الأسابيع الأخيرة ضرباته ضد عناصر موالين لإيران في سورية حليفة طهران. وتدفع الدولة العبرية لإبقاء الحظر على بيع الأسلحة لإيران الذي يُتوقع أن يُرفع تدريجيا اعتبارا من أكتوبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إندونيسيا تعدل عن المشاركة في الحج بسبب «كورونا»
دولى
بنغلاديش توقف «العقل المدبر» لمهربي البشر على خلفية مقتل 26 من مواطنيها في ليبيا
ليبيا
كونتي يؤكد لحفتر رفض أي خيار عسكري في ليبيا
ليبيا
السفير الألماني يرحب بقبول الأطراف الليبية استئناف محادثات «5 + 5»
ليبيا
ترامب: نشر «آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة» في واشنطن
دولى
الكشف عن مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«تستطيع الخروج اليوم» يفوز بجائزة مهرجان eurasia بموسكو
ثقافة وفن
الصينيون في كندا عرضة لإساءات عنصرية متزايدة
منوعات
المسماري يعلن «إعادة السيطرة» على منطقة الأصابعة
ليبيا
أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها اعتبارا من غد
عربى
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
ترامب يصنف حركة «أنتيفا» كـ«منظمة إرهابية» بعد اتهامها بقيادة مظاهرات مينيسوتا
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نداء عاجل لتوفير طبيب ومساعد تخدير لإجراء عملية لمصابة بـ«كورونا» في سبها