شركة صينية تثق في فعالية علاج جديد لـ«كورونا» بنسبة 99%

أعلنت شركة تكنولوجيا حيوية صينية ثقتها بنجاح لقاحها لمرض «كوفيد-19»، مشيرة إلى أنها شرعت حاليًا ببناء مصنع بهدف إنتاج 100 مليون جرعة.

وأكد العلماء الصينيون، الذين يعملون على لقاح لكوفيد-19، أنهم متأكدون «بنسبة 99 في المئة» من أن اللقاح سيكون فعالًا، بحسب «روسيا اليوم».

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ودخل اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد، الذي تقوم بتطويره شركة «سينوفاك»، التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، المرحلة الثانية من التجارب السريرية بمشاركة أكثر من 1000 متطوع.

وقالت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في شمال غربي بكين، كذلك إنها تجري محادثات تمهيدية لإجراء تجارب المرحلة الثالثة على اللقاح، وهي الجزء الأخير من عملية التجارب، في بريطانيا. وأكد الباحث في شركة سينوفاك، لوه بايشان، فاعلية اللقاح، وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه سيكون ناجحا بفاعلية «نعم، نعم، يجب أن يكون ناجحا... بنسبة 99 في المئة بالتأكيد».

وكانت «سينوفاك» نشرت، الشهر الماضي، نتائج في المجلة الأكاديمية «ساينس» أظهرت أن اللقاح المسمى «كورونافاك» يحمي القرود من الإصابة بفيروس «كورونا الجديد».

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ولعل أكبر مشكلة تواجهها شركة التكنولوجيا الحيوية الصينية هي انخفاض عدد حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19» في الصين، مما يجعل اختبار اللقاح في موقف وبائي أمرا صعبا، ونتيجة لذلك، تتطلع الشركة لإجراء تجارب المرحلة الثالثة في دول أخرى.

وحول هذه النقطة قالت كبيرة مديري علاقات المستثمرين في الشركة، هيلين يانغ، : «نحن نتحدث إلى العديد من الدول الأوروبية وأعتقد أننا ناقشنا الأمر مع بريطانيا أيضًا»، مضيفة «إنها حاليًا مرحلة تمهيدية للغاية من النقاش».

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ورغم استمرار الشركة في إجراء البحوث والتجارب، تمضي «سينوفاك» قدمًا في الإنتاج، وأصبحت العبوات البرتقالية والبيضاء اللون، جاهزة بالفعل. والهدف من المسارات المتوازية هو أن الإنتاج الضخم للقاح يمكن أن يبدأ على الفور، إذا نجحت التجارب وحصل اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية.

وتقوم الشركة حاليًا ببناء مصنع تجاري في جزء آخر من بكين بهدف تقديم 100 مليون جرعة، وهو عدد، مقصود على ما يبدو، ويعني تحديد مَن سيحصل على اللقاح.