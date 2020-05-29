واشنطن تعرض 3 ملايين دولار لقاء تقديم معلومات حول مسؤول الإعلام بتنظيم «داعش»

عرضت الولايات المتحدة، الخميس، مكافأة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار للحصول على معلومات تُتيح اعتقال مسؤول في تنظيم «داعش» مكلف الإشراف على تسجيلات الفيديو لعمليات إعدام نفذها التنظيم الإرهابي.

المطلوب هو الأردني أبوبكر الغريب، واسمه الحقيقي محمد خضير موسى رمضان، وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الغريب «أشرف على تنظيم وتنسيق وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو والمنشورات الدعائية التي تضمنت مشاهد تعذيب وإعدام وحشية وقاسية لمدنيين أبرياء».

وأثارت مقاطع الفيديو الدعائية هذه، خصوصا مشاهد قطع الرأس، ذعرا لدى المجتمع الدولي وسمحت للتنظيم الإرهابي بجذب عناصر جدد من كل أنحاء العالم، وقُتل زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي خلال عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سورية في أكتوبر، وبعدما سيطر العام 2014 على ما يُقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سورية، تكبّد تنظيم «داعش» خسائر متتالية قبل هزيمته العام الماضي، لكن عناصر التنظيم يواصلون شن اعتداءات دموية، خصوصا في سورية والعراق.