1297 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 مايو 2020, 09:15 صباحا
موظف طبي في شوارع مدينة نيويورك في زمن جائحة فيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

سجّلت الولايات المتحدة 1297 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز اليوم الجمعة.

وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 101,573، وفق وكالة «فرانس برس».

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