الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه منظمة الصحة بعد تهديدات ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 01:08 مساء
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقره في بروكسل. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، دعمها منظمة الصحة العالمية بعد تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بقطع تمويل بلاده نهائيًّا عن المنظمة، التي انتقدها مرارًا؛ بسبب إدارتها أزمة فيروس «كورونا المستجد».

وردًّا على سؤال حول تصريحات ترامب الأخيرة بشأن منظمة الصحة، قالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، فيرجيني باتو، في مؤتمر صحفي: «هذا وقت إظهار التضامن وليس (وقت) توجيه أصابع الاتهام أو تقويض التعاون المتعدد الأطراف»، حسب وكالة «فرانس برس».

وهدد ترامب بتعليق تمويل بلاده منظمة الصحة العالمية بصورة «دائمة»، إذا لم تجرِ المنظمة الأممية «تحسينات جوهرية كبيرة»، خلال 30 يومًا.

وكانت إدارة ترامب علقت في أبريل الماضي، بصورة موقتة تمويلها المنظمة، متهمة إياها بالانحياز إلى الصين وبالتستر على مدى فداحة فيروس «كورونا المستجد»، وبسوء إدارة الأزمة التي تسبب بها.

ونشر ترامب تغريدة على «تويتر» أرفقها بصورة عن كتاب أرسله إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جاء فيه أنه «إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يومًا المقبلة سأحول تجميدي الموقت لتمويل الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم وسأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة».

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