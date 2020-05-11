الجيش الإيراني يعلن مقتل 19 شخصا وإصابة 15 آخرين جراء قصف سفينة بالخطأ

سفينة الدعم اللوجيستي الإيرانية «كوناراك» التي تعرضت للحادث، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الجيش الإيراني اليوم الإثنين أن 19 شخصا قتلوا في الحادث الذي تعرضت سفينة حربية فيه لضربة صاروخية صديقة خلال تدريبات في خليج عمان.

وجاء في بيان على موقع الجيش أنه بعد ظهر الأحد، وخلال تدريبات كانت تقوم بها عدة سفن تابعة لسلاح البحرية في مياه جاسك وشاباهار، تعرّضت سفينة الدعم الخفيفة «كوناراك» لحادث، مضيفا أن عدد الوفيات بلغ 19 شخصا كما أصيب 15 آخرون بجروح، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني على موقعه الإكتروني بأن سفينة «كوناراك» ضربت بصاروخ خلال مناورة عسكرية جنوب إيران، مشير إلى أن السفينة قصفت بعدما تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن وزنها 447 طنا وطولها 47 مترا وهي مجهزة بأربعة صواريخ كروز، ولم يتضح على الفور عدد أفراد الطاقم الذي كان على متن السفينة عند تعرضها للحادث.

وخلال السنة الماضية، تبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات حول سلسلة حوادث شملت قواتهما في مياه الخليج، وتصاعدت حدة التوتر منذ 2018 حين انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وأعادت فرض عقوبات قاسية على اقتصادها.