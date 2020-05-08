«فرانس برس»: واشنطن تعرقل تصويتا على مشروع قرار حول «كورونا» في مجلس الأمن

إحدى جلسات مجلس الأمن الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال دبلوماسيون لوكالة «فرانس برس»، الجمعة، إن أميركا عرقلت في مجلس الأمن الدولي مسارًا كان سيقود إلى التصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في ظل تفشي «كوفيد-19»، ولفتوا إلى أن ذلك تم على خلفية الإشارة إلى منظمة الصحة العالمية في المشروع.

وحصلت «فرانس برس» على نسخة من المشروع الذي اقترحته تونس وفرنسا ويجري التفاوض حوله منذ مارس، وهو يطالب بـ«تعزيز التنسيق» بين أعضاء الأمم المتحدة، ويشير إلى «الضرورة العاجلة لدعم جميع الدول والكيانات ذات الصلة ضمن نظام الأمم المتحدة، بما فيها وكالات الصحة المتخصصة».