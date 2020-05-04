«الصحة العالمية»: واشنطن لم تقدم أي أدلة بأن مصدر «كورونا» هو مختبر بمدينة ووهان

شعار منظمة الصحة العالمية (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت منظمة الصحة العالمية الاثنين أن واشنطن لم تقدم أي أدلة تدعم «تكهّنات» الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن مصدر فيروس كورونا المستجد هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقال مدير الطوارئ لدى المنظمة مايكل رايان «لم نحصل على أي معلومات أو أدلة محددة من حكومة الولايات المتحدة على صلة بالمصدر المزعوم للفيروس، لذا لا يزال الأمر من وجهة نظرنا (مجرّد) تكهنات»، وفق «فرانس برس».

كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال، الأحد إن «هناك عددا هائلا من الأدلة» على أن مصدر وباء «كوفيد-19» هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، مكررًا تصريحات سابقة نفتها مرارًا منظمة الصحة العالمية ومختلف الخبراء في مجال العلوم.

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من جهته، ندد الإعلام الرسمي الصيني، الإثنين، بما اعتبره «تصريحات غير عقلانية ومراوغة» لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد، مما يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين.