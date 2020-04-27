السعودية: 1289 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وارتفاع الوفيات إلى 144 حالة

الناطق الرسمي لوزارة الصحة السعودية د.محمد العبد العالي. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18811 حالة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي حول تطورات كورونا، إن هناك 174 حالة تماثلت للشفاء، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 2531 حالة.

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كما أوضح الناطق باسم الصحة السعودية أن هناك 16136 إصابة نشطة بينها 117 حالة حرجة، مشيرا إلى أن حالات الوفاة ارتفعت إلى 144. وأكد أنه لم يثبت حتى الآن أي لقاح أو علاج ناجع للفيروس، مشددا على أن كل البؤر المحتملة للفيروس تخضع للمسح النشط.

وذكر الناطق باسم وزارة الصحة السعودية أن مليون شخص استفادوا من المسح النشط.

وكانت شركات القطاع الخاص وتجار الجملة والتجزئة بدؤوا بالاستعداد لتهيئة محلاتهم التجارية لاستقبال جمهور المتسوقين، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، استجابة لأمر خادم الحرمين الشريفين برفع منع التجول جزئياً على كافة مدن السعودية عدا بعض الأحياء في مدينة مكة المكرمة.

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وكان الملك سلمان، أقر إجراءات جديدة تهدف للتخفيف عن المواطنين والمقيمين في السعودية، من الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، وتقرر في هذا الإطار رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة، مع الإبقاء على منع التجول «الكلي» في مكة والأحياء المعزولة سابقا.